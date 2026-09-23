Preţul aurului, 23 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 23 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 641,4 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de trei bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,6265 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2788 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6205 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1442 lei româneşti.