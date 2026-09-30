Preţul aurului, 30 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,97 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 30 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,97 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1712 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2785 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,6474 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5754 lei româneşti.