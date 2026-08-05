Scenariu de compromis: Ucraina să fabrice doar componente de rachete Patriot. Asamblarea finală: În Germania

În ciuda răzgândirii lui Donald Trump, SUA și Ucraina încearcă să găsească o soluție prin care Kievul să participe la producția rachetelor interceptoare Patriot, dezvăluie Reuters. Potrivit variantelor de compromis discutate acum, Ucraina ar putea fabrica doar anumite componente, iar asamblarea finală să se facă în Germania, sau ar putea fi inclusă într-un program americano-european deja existent. Se discută și despre producerea unei versiuni mai ieftine a interceptorului PAC-3. Matthew Whitaker, reprezentantul SUA la NATO, conduce negocierile și face presiuni pentru un acord cerut cu disperare de Kiev. Cert este că noile rachete nu ar ajunge imediat în Ucraina, ar dura cel puțin un an.

Discuțiile ca Ucraina să producă rachete interceptoare Patriot continuă, deși Donald Trump a pus la îndoială un astfel de acord, dezvăluie Reuters, citând patru surse. În ciuda declarațiilor făcute de președintele american la summitul NATO de la Ankara, la începutul lunii iulie, Trump nu pare dispus să lase Kievul să producă rachetele pe care le cere cu disperare ca să se apere de atacurile rusești.

Trump nu lasă Ucraina să producă rachete Patriot

Liderul de la Casa Albă a spus, pe 31 iulie, că Washingtonul trebuie să fie "foarte atent" când permite altor state să construiască armament american avansat. Amintim că interceptoarele PAC-3 sunt printre cele mai sofisticate rachete ale americanilor în momentul actual, iar tehnologia este supusă unui regim foarte strict de control al exporturilor.

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Unul dintre scenariile discutate este ca Ucraina să construiască unele componente, iar asamblarea finală să se facă în altă parte a Europei. Cel mai probabil, pentru că atâta vreme cât Ucraina este atacată sistematic de Rusia, o eventuală uzină de producție a rachetelor Patriot în Ucraina ar fi clar o țintă pentru armata rusă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut din nou azi interceptoare Patrio după ce un nou val de atacuri rusești asupra Kievului a provocat cel puţin 17 morţi şi 44 de răniţi.

Interceptoarele PAC-3 reprezintă una dintre puținele arme capabile să doboare rachetele balistice ruseşti iar Ucraina a rămas fără astfel de rachete. Amintim că stocurile de PAC-3 sunt limitate.

După declanşarea războiului din Iran pe 28 februarie, rachete care ar fi putut ajunge în Ucraina au fost redirecționate către forțele americane și aliații SUA din Golf. În consecinţă, rachetele sunt consumate mai repede decât pot fi produse, iar aceleași stocuri trebuie împărțite între Ucraina, SUA și aliații din Orientul Mijlociu.

Oficiali militari şi directori ai companiilor de armament se opun

Trei dintre sursele citate de Reuters au spus că apelurile lui Zelenski pentru producția internă de interceptoare au fost în mare parte respinse de Washington din cauza preocupărilor de securitate ridicate de directorii din industrie și oficiali militari americani.

Emisarul Washingtonului la NATO, Matthew Whitaker, conduce acum negocierile pentru un acord. El a călătorit la Kiev luna trecută pentru a discuta problema cu oficiali ucraineni și directori din industria de armament, au declarat sursele citate. "Nu a fost dat niciun ordin de oprire a discuțiilor", a declarat una dintre surse.

Ce scenarii sunt luate în calcul

Opțiunile luate în considerare includ construirea de componente Patriot în Ucraina și trimiterea lor în Germania pentru asamblare finală. Un alt scenariu este includerea Ucrainei într-un program americano-european existent de interceptoare Patriot. Iar a treia variantă ar permite Kievului să construiască o versiune mai ieftină a PAC-3.

Purtătorul de cuvânt al lui Whitaker a spus că vizita de luna trecută la Kiev a avut rolul de a "explora oportunități de colaborare privind inovațiile pe câmpul de luptă, cum ar fi dronele, care vor aduce beneficii combatanților americani", fără a menționa în mod clar Patriot.

Un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat că SUA "explorează mai multe căi potențiale pentru o viitoare cooperare industrială de apărare cu Ucraina", adăugând că orice înțelegere trebuie să prioritizeze securitatea tehnologiei americane.

Zelenski, surprins de răzgândirea lui Trump

Tonul sceptic al lui Trump cu privire la un acord legat de interceptoarele Patriot i-a luat prin surprindere pe mulți, inclusiv pe Zelenski.

Liderul ucrainean a subliniat că țara sa trebuie să se apere într-o convorbire telefonică cu vicepreședintele american JD Vance, care i-a dat asigurări că acordurile dintre președinți vor fi respectate, a declarat una dintre surse.

Dintre opțiunile luate în considerare, cea mai fezabilă ar fi fabricarea componentelor în Ucraina și asamblarea lor în Germania, a declarat un oficial american familiarizat cu problema.

Un model Patriot mai vechi este deja fabricat în Germania, însă este de așteptat ca și modelul PAC-3, mai avansat, să fie produs tot acolo.

Separat, Ucraina ar putea participa la producerea noului interceptor Patriot, cu costuri mai mici, al Lockheed Martin Corp, racheta PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), anunțată luna trecută.

Kievul nu va primi rachete noi timp de mai bine de un an

Chiar dacă Ucraina obține un acord pentru fabricarea de interceptoare Patriot, Kievul nu va începe să primească rachete noi timp de un an sau chiar mai mult. Asta înseamnă Ucraina va avea nevoie de alte rachete pentru a-și satisface nevoile imediate și îndeamnă aliații să transfere o parte din rachetele lor.

Fosta ambasadoare a Ucrainei în SUA, Olga Stefanișîna, a declarat săptămâna trecută că ucrainenii iau în calcul achiziționarea pe termen lung a interceptoarelor PAC-3 și un schimb de livrări cu alte țări pentru a le primi mai devreme.

Ea a spus că Lockheed Martin este pe deplin implicată și acționează pentru a trimite în curând o echipă în Ucraina.

Oficiali americani spun că licențierea producției de arme americane în Europa este în discuții active de când războiul a scos la iveală lacune în arsenalele Europei, iar unele acorduri au fost deja încheiate.

Ei au avertizat totuşi că deschiderea de noi linii de componente nu este simplă şi că, de regulă, pot trece între 3 și 7 ani de la semnarea licenței până când o nouă linie de producție începe efectiv să livreze componente.