Preţul aurului, 6 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,27 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 6 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,27 lei, astfel că un gram de aur a ajuns să fie cotat la 666,3626 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0961 lei româneşti, dolarul american, cotat la 4,4092 lei româneşti, francul elveţian, cotat la 5,5296 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 5,8445 lei româneşti.

Întrebarea zilei Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰