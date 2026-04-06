Cel mai mare producător de chimicale din lume angajează 50 de persoane la Bucureşti

Gigantul german BASF, cel mai mare producător de chimicale din lume, va angaja 50 de persoane la Bucureşti pentru poziții de expert în raportare financiară, audit intern, resurse umane şi achiziții, scrie Economica.net .

Germanii de la BASF Agricultural Solutions îşi vor deschide hub în Bucureşti şi anunţă că vor angajaza 50 de persoane. Noile echipe vor contribui la dezvoltarea capabilităților corporative necesare pentru a opera independent ca organizație globală.

"Aceste noi roluri reprezintă un pas important în construirea structurilor de guvernanță și corporative necesare pentru viitorul BASF Agricultural Solutions ca entitate independentă," a declarat Gabor Krasznai, Managing Director BASF S.R.L. și Country Manager BASF Agricultural Solutions pentru România și Republica Moldova.

"România are o ofertă bogată de candidați foarte competenți și un mediu de afaceri internațional, ceea ce face din București o locație excelentă pentru a susține transformarea și creșterea noastră pe termen lung", a mai adăugat acesta, potrivit sursei citate. Primele anunțuri de angajare sunt deja publicate, iar aplicațiile sunt deschise și în curs de evaluare.

Articolul continuă după reclamă

Grupul BASF are aproximativ 108.000 de angajați în aproape toate sectoarele și în aproape toate țările lumii. Portofoliul companiei cuprinde, ca activități de bază, segmentele produse chimice, materiale, soluții industriale, nutriție și îngrijire.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰