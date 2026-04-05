Vremea de primăvară autentică a adus mii de oameni pe străzile Bucureştiului în căutarea fotografiei perfecte cu magnolii. Cei mai mulţi dintre ei au urmărit harta magnoliilor şi au creat trasee de plimbare pentru o zi perfectă. În unele locuri s-a stat şi la coadă pentru o poză.

Flori de Florii. Magnolii în zi de sărbătoare. Bucurie împărtăşită live, cu prietenii. O hartă a magnoliilor din Bucureşti făcută în urmă cu câţiva ani a adunat deja peste 1300 de exemplare. Câte magnolii, tot atâtea poveşti...

Harta magnoliilor din București, tot mai populară în fiecare primăvară

"La Grădiniţa 133 din Sectorul 2 se află cea mai în vârstă magnolie din Bucureşti. Pentru că a înflorit deja de două săptămâni a devenit un loc de pelerinaj pentru iubitorii de flori", transmite Andreea Petrescu, reporter Observator.

Poarta grădiniţei este deschisă pentru vizitatori în această perioadă. Unii vin aici de ani mulţi.

"Sunt 30 şi ceva de ani de când îl pozăm de câte ori avem ocazia", a spus un vizitator.

"Am aflat astăzi despre harta asta şi am de gând să fac un marton prin Bucureşti să văd toate magnoliile. Încep de astăzi şi probabil toată săptămâna viitoare am pe listă. Aş fi savurat ore întregi pentru că mi-au lipsit tare mult florile înflorite în iarna asta lungă", a adăugat un alt pasionat de magnolii.

"Abia aşteptam să le văd înflorite. Am simţit că a venit primăvara, nu postăm, doar ne bucurăm. Poveştile le aflăm din mers, mergem pe zone, descoperim şi alte locuri frumoase", a continuat o persoană.

Magnoliile, atracții în zonele emblematice ale Capitalei

Multe magnolii sunt în locuri emblematice cu clădiri istorice din Bucureşti. Cele mai vizitate sunt cele de pe Lascăr Catargiu, Cotroceni şi Mahatma Gandhi.

Acesta este de departe cel mai fotografiat copac de magnolie din Bucureşti, de pe harta magnoliilor. De azi dimineaţă sunt câteva sute de persoane care au venit şi au stat chiar la coadă pentru a face o poză cu copacul înflorit.

Această turistă din China a aşteptat o săptămână ca celebra magnolie să înflorească.

Turiști și localnici, atrași de spectacolul magnoliilor

"Am venit să fac exact aceste poze pentru că am văzut asta pe Instagram. Este superbă, cu adevărat superbă, sunt foarte încântată", a precizat tânăra din China.

"E foarte frumoasă, o ştiu de ani de zile, încerc să o vizitez în fiecare an", mai confirmă un privitor.

"Este unicat, nu am mai văzut culoarea aceasta şi este o bucurie pentru ziua de astăzi", a concluzionat alt pasionat de flori.

Magnoliile înfloresc primăvara devreme, iar florile lor durează, în medie, între 2 și 4 săptămâni.

