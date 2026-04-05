Metrorex propune majorări substanţiale pentru călătoriile cu metroul de luna viitoare, în timp ce călătorii se plâng de mizerie şi trenuri învechite în subteran. Sindicaliştii susţin că există doar două variante: creşterea tarifelor sau închiderea metroului. Acesta ar fi al doilea an consecutiv de scumpiri la metrou după ce ultima majorare de preţ a fost făcută în ianuarie 2025.

De la 5 la 7 lei, atât ar urma să ne coste o plimbare cu metroul de la 1 mai. Şi se vor scumpi toate tarifele: pentru cartela de 10 călătorii am putea să plătim cu 15 lei mai mult, iar un abonament lunar ar putea costa 140 de lei.

"Nu o să-şi mai permită lumea să meargă cu metroul. Devine prea scump pentru un transport care e în comun până la urmă. 5 lei mi se părea deja prea scump", a spus un călător.

Bucureştenii sunt nemulţumiţi şi de faptul că nu au mai existat investiţii în subteran de mai bine de 5 ani. Pe magistrala M4, care face legătura între Străuleşti şi Gara de Nord, circulă în continuare garnituri vechi de jumătate de secol.

În 2020 s-au cumpărat 13 trenuri noi pentru metroul din Drumul Taberei, însă primele au ajuns abia în 2024 şi se află în continuare doar în probe. O garnitură deja s-a stricat, iar un ultim tren nici măcar nu a mai fost livrat.

Călător: M4, care este aproape de casă. Mizerie şi nu este întreţinut. Diferenţă faţă de staţia Universităţii sau Eroilor, care sunt centrale.

Reporter: Este justificată majorarea?

Călător: Nu. Normal că nu.

Creşterea tarifelor vine în contextul situaţiei bugetare a ţării, se apără Metrorex.

"Deficitiul bugetar nu i-a permis ministrului de Finanţe să aloce suma pe care statul s-a obligat să o aloce Metrorexului pentru compensaţie şi buna funcţionare în siguranţă a metroului. Au alocat doar 740 (n.r. milioane de lei), undeva la 60%", a declarat Marian Artimon, sindicalist Metrorex.

Elevii şi studenţii vor beneficia în continuare de gratuitate, respectiv reducerea de 90%.

"Prognozăm o creştere a veniturilor proprii cu, probabil, circa 100 de milioane de lei până la sfârşitul anului, lucru care va duce la reducerea pierderii prognozate în bugetul pe anul acesta, care încă nu a fost aprobat", a declarat Ionuţ Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Ultima scumpire a călătoriilor cu metroul a fost în ianuarie 2025. Atunci, costul pentru o călătorie aproape s-a dublat - de la 3, la 5 lei. Abonamentul lunar costa pe atunci doar 80 de lei.

