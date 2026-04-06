Curs BNR, 6 aprilie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 6 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4092 lei româneşti.

Leul românesc a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0961 lei româneşti, francul elveţian, cotat la 5,5296 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 5,8445 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,27 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 666,3626 lei.

