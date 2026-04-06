Curs BNR, 6 aprilie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 6 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4092 lei româneşti.

Leul românesc a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0961 lei româneşti, francul elveţian, cotat la 5,5296 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 5,8445 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,27 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 666,3626 lei.

curs euro curs dolar curs franc curs lira curs valutar curs bnr
“A adunat toţi nepalezii” Milionarul român de doar 29 de ani a răbufnit după ce a primit un mesaj revoltător!
&#8220;A adunat toţi nepalezii&#8221; Milionarul român de doar 29 de ani a răbufnit după ce a primit un mesaj revoltător!
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 6 aprilie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american
