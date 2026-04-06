Medicul ucis ar fi întreţinut relaţii sexuale cu menajera sa. Femeia a recunoscut crima în fața anchetatorilor

Au apărut noi detalii din ancheta medicului ucis în propria sa casă în Bucureşti. Menajera, cea considerată presupusa criminală, a recunoscut în faţa anchetatorilor că l-a omorât pe Cristian Staicu, însă şi-a nunanţat faptele, spun surse din anchetă.

Deşi bărbatul a fost luat prin surprindere de atac şi a fost înjunghiat de mai multe ori, femeia susţine că anestezistul s-ar fi îmbătat şi nu o lăsa să plece şi chiar a devenit agresiv.

Noi detalii din anchetă

Cei doi se cunoşteau de aproximativ doi ani, când medicul a început să posteze anunţuri că îşi caută partenere pentru a întreţine relaţii sexuale. Iar menajera a dat curs invitaţiei. Fiecare vizită la domiciliu a femeii era remunerată.

Articolul continuă după reclamă

Ca menajeră lucra la negru. În tot acest timp, soţul femeii nu bănuia nimic de infidelitatea partenerei sale de viaţă.

Totodată, în fața anchetatorilor, femeia susține că medicul a fost cel care a incendiat apartamentul. Ea urmează să se prezinte în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰