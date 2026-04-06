Medicul ucis ar fi întreţinut relaţii sexuale cu menajera sa. Femeia a recunoscut crima în fața anchetatorilor

Au apărut noi detalii din ancheta medicului ucis în propria sa casă în Bucureşti. Menajera, cea considerată presupusa criminală, a recunoscut în faţa anchetatorilor că l-a omorât pe Cristian Staicu, însă şi-a nunanţat faptele, spun surse din anchetă.

de Redactia Observator

la 06.04.2026 , 12:41
Deşi bărbatul a fost luat prin surprindere de atac şi a fost înjunghiat de mai multe ori, femeia susţine că anestezistul s-ar fi îmbătat şi nu o lăsa să plece şi chiar a devenit agresiv.

Noi detalii din anchetă

Cei doi se cunoşteau de aproximativ doi ani, când medicul a început să posteze anunţuri că îşi caută partenere pentru a întreţine relaţii sexuale. Iar menajera a dat curs invitaţiei. Fiecare vizită la domiciliu a femeii era remunerată.

Ca menajeră lucra la negru. În tot acest timp, soţul femeii nu bănuia nimic de infidelitatea partenerei sale de viaţă.

Totodată, în fața anchetatorilor, femeia susține că medicul a fost cel care a incendiat apartamentul. Ea urmează să se prezinte în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

crima medic medic ucis menajera vitan crima bucuresti
