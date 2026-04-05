Detalii şocante în ancheta medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă. Menajera lui, o femeie de 40 de ani, a fost reţinută la patru zile de la crimă. Anchetatorii au făcut percheziții în locuința ei și nu exclud nici varianta să fi avut un complice. Cert este că autorul a încercat să-şi ascundă urmele. Dar focul nu a distrus dovezile importante care să-i conducă pe anchetatori la adevăratul criminal.

Încă de la primele ore ale dimineții, mascații au descins la locuința femeii de 40 de ani. Procurorii au ajuns acolo după ce au pus cap la cap probele din dosarul deschis după moartea medicului anestezist. Dacă în fața jurnaliștilor, suspecta a refuzat să facă declarații, în fața anchetatorilor, a fost mult mai deschisă.

Polițiștii au format un cerc de suspecți din toți cei care au trecut, în ultima perioadă, pragul medicului. Printre ei și femeia în vârstă de 40 de ani, care lucra pentru acesta ca menajeră.

Deși relația dintre cei doi ar fi presupus vizite frecvente, foarte puțini vecini spun că o recunosc pe femeie. Bărbatul a fost înjunghiat în bucătărie, unde, spun ofiţerii de la Serviciul Omoruri, ar fi fost luat prin surprindere de atac. Anchetatorii iau în calcul și alte motive care ar fi putut duce la crimă, dincolo de cele financiare.

"Niciodată nu l-am văzut pe dânsul cu vreo femeie", a spus un vecin.

Deși medicul primea foarte rar ospeți, apropiații spun că era o fire socială. Cristian Staicu avea 72 de ani și era un medic respectat, cu o carieră impresionantă. A lucrat la Spitalul Gomoiu, iar în ultimii 20 de ani a făcut parte din echipa Spitalului Lahovari. Cu trei zile înainte de tragedie își încheiase ultima gardă și își luase rămas-bun de la colegi.

"Am făcut zeci de gărzi împreună, dacă nu sute. Este foarte impresionant ce s-a întâmplat, nu ne explicăm nimic, nu a avut niciodată conflicte cu nimeni. Era un om foarte liniştit, foarte paşnic. A spus că nu o să mai facă de gardă în aprilie", a declarat Monica Pop, șefa Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice.

O probă cheie în anchetă vine din apartamentul unde a fost ucis medicul. Criminaliştii au găsit mai multe cuţite, ridicate și trimise la laborator pentru a stabili arma crimei. Autorul a încercat să își șteargă urmele după faptă - a incendiat apartamentul. Surse din anchetă spun că foarte puține probe au fost afectate. Anchetatorii nu exclud nici scenariul în care femeia ar fi avut un complice.

