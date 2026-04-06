Sperietură majoră trasă de locuitorii insulei Sumatra din Indonezia. O minge de foc a fost filmată în timp ce gonea spre pământ, în timpul nopţii. Oamenii au fost alertaţi de sirene, iar mulţi au crezut că este vorba despre o rachetă sau un meteorit.

Agenţia spaţială locală a explicat însă că a fost vorba despre resturile unei rachete chineze, care s-a desprins în mai multe bucăţi la intrarea în atmosferă. Din fericire, impactul a fost în afara zonelor locuite şi nimeni nu a fost rănit.

Potrivit presei din Indonezia, Agenția Națională de Cercetare și Inovare din Indonezia (BRIN) a confirmat că obiectul observat pe cer a fost, de fapt, resturi spațiale.

"Locuitorii din provinciile Lampung și Banten au fost șocați de un obiect luminos pe care l-au văzut pe cer, care ulterior s-a fragmentat. Putem confirma că este vorba despre resturi spațiale", a declarat profesorul de astronomie Thomas Djamaluddin.

Articolul continuă după reclamă

Acesta a precizat că analizele orbitale arată că resturile provin de la o rachetă chineză Long March 3B (CZ-3B), care se deplasa din direcția Indiei către Oceanul Indian. Obiectul a coborât sub 120 de kilometri altitudine în jurul orei 19:56, ora locală, fiind vizibil pentru locuitorii de pe coasta de vest a Sumatrei.

"Pe măsură ce obiectul a intrat în atmosfera densă, a continuat să se deplaseze în timp ce ardea și se fragmenta. Acest fenomen a fost observat de locuitorii din Lampung și Banten", a mai spus Djamaluddin.

Imagini distribuite pe rețelele de socializare arată un obiect luminos care traversează cerul nopții, iar martorii l-au descris ca fiind "asemănător unui meteorit".

Impactul a avut loc în afara zonelor locuite și nu s-au înregistrat victime. Potrivit Agenției Spațiale Europene (ESA), până în ianuarie 2026 au fost raportate peste 650 de evenimente de fragmentare care implică resturi spațiale.

Cătălina Osman

Întrebarea zilei Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰