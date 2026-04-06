Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București

Preşedintele SUA, Donald Trump, a răspuns la invitația României de a participa la Summit-ul B9 din luna mai de la Bucureşti, au declarat surse politice pentru Observator.

Donald Trump dă mâna cu Nicuşor Dan la Summit-ul NATO din iunie 2025.

Liderul de la Casa Albă a trimis o scrisoare României în care mulțumește pentru sprijinul acordat în războiul împotriva Iranului, dar precizează că nu poate ajunge la summitul B9 care va avea loc pe 13 mai, la București.

Totodată, Donald Trump a mulțumit României și Poloniei pentru creșterea procentului din PIB pentru apărare și pentru atingerea pragului de 5% în anii următori.

Bucureştiul depune eforturi în schimb ca în țara noastră să ajungă secretarul de stat Marco Rubio. Amintim că, la summitul de luna viitoare din România, vor veni șeful NATO, Mark Rutte, şi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Totodată vor fi invitaţi și șefi de stat din țările baltice și țările nordice.

De asemenea, potrivit surselor Observator, preşedinele francez Emmanuel Macron ar putea ajunge în vizită în România în luna mai, înainte de Summit-ul B9.

Ce este Summitul B9+

România va fi gazda următorului summit în format București 9 (B9+) pe 13 mai. Formatul reunește state ale NATO de pe flancul estic: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria.

Anul trecut, formatul a fost extins și s-a decis să includă și statele nordice. Ultima dată când un președinte american a participat la un summit B9 a fost în 2023, în Polonia. Atunci, Joe Biden a venit la Varșovia, la un an de război, după ce a fost în vizită la Kiev.

