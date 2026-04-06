Oraşul din România care va asigura energie verde pentru 2/3 din iluminatul public, printr-un parc fotovoltaic

Două treimi din consumul necesar iluminatului public din Timişoara vor fi acoperite din energia furnizată de viitorul parc fotovoltaic care se va construi pe 20 de hectare de teren din sudul oraşului, relatează Agerpres.

Primăria Timişoara a lansat procedura de licitaţie pentru serviciile de proiectare tehnică şi execuţie a obiectivului, investiţia de 32 de milioane de lei urmând să fie finanţată prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, şi va produce aproape 8 GWh de energie verde regenerabilă, în fiecare an.

"În această perioadă complicată, este important să investim în energie verde şi în dezvoltarea propriilor capacităţi de producere a energiei. Este primul parc fotovoltaic al municipiului, care ne va ajuta să producem bună parte din energia electrice folosită pentru iluminatul public", a anunţat luni, într-o informare de presă, primarul Dominic Fritz.

Noul parc fotovoltaic va avea o capacitate instalată de 5,6 MW şi va produce anual, în medie, aproape 7.800 MWh de energie verde. Panourile solare vor fi instalate pe un teren de circa 20 de hectare, situat în apropierea staţiei de epurare din Freidorf. Energia generată va acoperi aproximativ două treimi din consumul necesar pentru iluminatul public din Timişoara, ceea ce va însemna o reducere semnificativă a costurilor lunare, în prezent estimate la peste 1,2 milioane de lei.

Pe lângă economiile financiare, proiectul Primăriei Timişoara va contribui şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 4.800 echivalent tone de bioxid de carbon anual.

Valoarea estimată a contractului este de peste 32 de milioane de lei (TVA inclus), iar finanţarea este asigurată prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei. Firmele interesate să participe la licitaţia municipiului Timişoara se pot înscrie prin platforma electronică de achiziţii.

