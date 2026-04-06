La doar 12 ani, George a ales moartea. A vrut să pună capăt unei vieţi de chin

La doar 12 ani, a trăit o viaţă de chin, iar inima lui nu a mai putut să îndure. George a murit, după ce a căzut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinţe din Piteşti, judeţul Argeş.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, incidentul a avut loc în cartierul Nord. Copilul a fost găsit inconştient, fiindu-i aplicate manevre de resuscitare.

Nu a mai putut să îndure

"Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical şi cadrele ISU, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Geoge locuia într-un apartament al DGASPC. În luna ianuarie, el şi fraţii săi au fost luaţi de lângă mama lor în regim de urgenţă, după ce femeia ar fi întreţinut relaţii sexuale cu unul dintre copii. În plus, tatăl băiatului şi unul dintre fraţi se află în închisoare. Pe 9 martie, el a fost adus în apartament, iar pe 10 martie a fugit din apartament şi l-a dat poliţia dispărut, ulterior fiind găsit în aceeaşi zi. Astăzi, George a decis să îşi încheie socotelile cu viaţa.

