La doar 12 ani, George a ales moartea. A vrut să pună capăt unei vieţi de chin

La doar 12 ani, a trăit o viaţă de chin, iar inima lui nu a mai putut să îndure. George a murit, după ce a căzut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinţe din Piteşti, judeţul Argeş.

de Redactia Observator

la 06.04.2026 , 14:12
Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, incidentul a avut loc în cartierul Nord. Copilul a fost găsit inconştient, fiindu-i aplicate manevre de resuscitare.

Nu a mai putut să îndure

"Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical şi cadrele ISU, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Geoge locuia într-un apartament al DGASPC. În luna ianuarie, el şi fraţii săi au fost luaţi de lângă mama lor în regim de urgenţă, după ce femeia ar fi întreţinut relaţii sexuale cu unul dintre copii. În plus, tatăl băiatului şi unul dintre fraţi se află în închisoare. Pe 9 martie, el a fost adus în apartament, iar pe 10 martie a fugit din apartament şi l-a dat poliţia dispărut, ulterior fiind găsit în aceeaşi zi. Astăzi, George a decis să îşi încheie socotelile cu viaţa.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copil arges sinucidere
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.