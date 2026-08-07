Preţul aurului, 7 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 7,38 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 7 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 7,38 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 632,7824 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 5 iunie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5584 lei româneşti, dar a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2554 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6244 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1277 lei româneşti.