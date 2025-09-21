Bucureştenii branşaţi la sistemul public de termoficare vor plăti şi în această iarnă acelaşi tarif pentru căldură, adică o treime din costul real. Primăria va subvenţiona în continuare tariful, cel puţin până va prelua CET-urile de la ELCEN. Ministrul Energiei spune că este de acord ca centralele să treacă în sarcina municipalităţii.

Ar putea fi ultima iarnă în care bucureştenii branşaţi la reţeaua de termoficare plătesc doar o parte din costul gigacaloriei, adică 346 de lei în loc de 1.000 de lei. "Nu creşte pretul gigacaloriei, sigur", promite Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

Municipalitatea are în plan să preia CET-urile care produc agentul termic şi mai apoi să crească tariful. "PMB trebuie să fie proprietar pe aceste CET-uri la fel cum şi alte oraşe sunt. Abia atunci putem să facem o echilibrare a preţurilor", adaugă Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

Cele 4 centrale din Capitală sunt în subordinea Societăţii Electrocentrale Bucureşti, deţinută de Ministerul Energiei. Pentru a prelua CET-urile, municipalitatea ar trebui să cumpere acţiunile societăţii de la minister.

Articolul continuă după reclamă

"Consider că este corect ca Primăria Generală să poată să gestioneze întreg fluxul, de la producţia agentului termic până la distribuţia lui", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

CET-urile Capitalei produc inclusiv energie electrică. Un cazan care funcţionează la capacitate minimă poate produce, în egală măsură, energie electrică şi termică. "Asta înseamnă cogenerarea, producerea simultană de energie electrică şi termică prin arderea unui combustibil într-un singur echipament energetic. Profiturile şi cheltuielile curente le ţinem din producţia de energie electrică, în principal", a explicat Adrian Tudora, directorul general adjunct ELCEN.

Planul primarului Capitalei

Edilul Capitalei are în plan să să achite subvenţia la Termoenergetica din vânzarea energiei electrice produse de centrale. Surse Observator spun că primăria vrea să preia CET-urile şi să bage în insolvenţă Termoenergetica, lucru ce ar şterge datoriile către ELCEN.

Primăria a acumulat în ultimele 9 luni datorii de 1,3 miliarde de lei. Sunt restanţe la plata subvenţiei către Termoenergetica şi din cauza pierderilor de apă din sistemul de termoficare. "Trebuie să înţelegem faptul că Electrocentrale Bucureşti are nişte priorităţi şi anume investiţiile pe care trebuie să le facă şi reparaţiile curente pentru a asigura sezonul de termoficare", a declarat Mihai Volf, directorul general interimar ELCEN.

Dacă bucureştenii scapă de majorări iarna aceasta, locuitorii din Iaşi branşaţi la reţeaua de termoficare vor plăti cu 50% mai mult pentru încălzire. "Tariful nu a mai fost modificat încă din anul 2019 şi a crescut de la 206 lei preţ care include şi subvenţia din partea municipalităţii la 299 de lei", spune Sebastian Buraga, purtător de cuvânt primăria municipiului Iaşi.

Cel mai mare preţ este la Mangalia. Preţul gigacaloriei nu este subvenţionat de primărie si a ajuns la 800 de lei.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰