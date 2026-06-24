Petrolul se ieftinește, carburanții se scumpesc. Este paradoxul pe care îl resimt zilele acestea șoferii, la pompă. Deși petrolul Brent a coborât la cel mai mic nivel din ultimele luni, prețurile pentru benzină și motorină au crescut din nou. Este a treia scumpire într-o singură săptămână, iar benzinarii profită de cererea ridicată de combustibil. De ieri și până azi, liderul pieței carburanților a crescut din nou prețurile, cu 10 bani pe litru. Atât la benzină, cât și la motorină. E a treia scumpire din ultima săptămână. Motorina se vinde acum cu 9 lei și 24 de bani, iar benzina cu 8 lei și 68 de bani.

"Normal că ni se par destul de mari. Probabil nici n-o să mai scadă"

"Pentru noi, care stăm de dimineață până seara în trafic, este foarte greu. [...] Fac plinul o dată pe săptămână. Las 500 de lei pe săptămână, pe carburant"

"Am dat undeva la 330 de lei, da am alimentat cu 8 lei 54", spun șoferii.

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Carburanții se scumpesc, petrolul se ieftinește. A ajuns la 74 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel din ultimele luni, foarte aproape de cotația de dinainte de război.

"În ceea ce privește cotațiile internaționale, durează undeva cam două săptămâni propagarea lor. [...] Și acel armistițiu din Ormuz nu este chiar foarte stabil, e o incertitudine în piață. Aceste incertitudini sunt încorporate în preț de către distribuitori" explică expertul în energie Corina Murafa.

Și ar mai fi o explicație.

Cererea nu scade în România, chiar dacă prețurile cresc

"România are o problemă cu capacitatea de rafinare, dar, în același timp, chiar în perioada de prețuri ridicate, cererea la noi nu a scăzut. Motiv pentru care eu cred că este un comportament de piață al distribuitorilor. Împing prețurile în sus, știind că cererea este una inelastică. Nu scade, chiar dacă prețurile sunt ridicate" mai spune Corina Murafa.

O altă anomalie este că prețurile sunt la fel la majoritatea benzinăriilor. Când o stație modifică prețul, celelalte fac același lucru aproape imediat. Specialiștii spun că se întâmplă asta din cauza plafonării adaosului comercial, o măsură impusă de Guvern și care expiră la sfârșitul lunii.

"50 de bani cel puțin trebuia să scadă prețul. Noi suntem atipici. Producătorii de produse petroliere fixează prețurile. Care sunt considerentele de nu scad prețurile, nu știu. Probabil că e și mâna statului, care are mare nevoie de bani" spune președintele Asociației Benzinarilor Particulari din România, Ion Tache.

Prețurile ar putea crește din nou

"La prețul motorinei s-ar mai putea adăuga 36 de bani pe litru, de la 1 iulie, dacă Guvernul nu prelungește reducerea temporară a accizei, măsură care a fost adoptată în această primăvară. Astfel că prețul motorinei ar putea sări de 9,5 lei pe litru" spune reporterul Observator Mădălina Chițac.

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat dacă măsurile vor fi prelungite.