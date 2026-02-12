Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 12 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 12 februarie 2026.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 14:41
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 67.843 dolari sau 57.117 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 68.358 dolari sau 57.551 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 60.987 dolari sau 50.576 euro.

