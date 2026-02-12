Antena Meniu Search
Cum au dus injecțiile de slăbit la scăderea prețului zahărului la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani

Prețul zahărului a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani, ajungând sub 14 cenți pe livră, pe măsură ce medicamentele pentru slăbit bazate pe GLP-1 au redus cererea pentru dulciuri. Injecțiile precum Wegovy, Ozempic, Mounjaro și Zepbound, activează hormonul GLP-1 care induce sațietate și diminuează pofta pentru dulciuri. 

la 12.02.2026 , 12:41
În Statele Unite și alte piețe dezvoltate, consumul de zahăr a scăzut mai rapid decât se anticipa, în timp ce cererea din țările în dezvoltare crește mai lent. 

Departamentul de Agricultură al SUA a redus prognoza consumului de zahăr pentru 2026 la 12,3 milioane de tone, scăzând cu 23.000 de tone față de estimările anterioare. 20% dintre consumatori generează aproximativ 65% din vânzările de produse dulci, iar dacă aceștia folosesc GLP-1, scăderea cererii devine semnificativă. 

Injecțiile și pastilele reduc pofta de dulciuri prin activarea hormonului GLP-1, care induce senzația de sațietate

"Scăderea consumului, sau viteza cu care s-a produs aceasta, a luat industria zahărului prin surprindere", a declarat Gurdev Gill de la brokerul Marex, adăugând că Mexicul și SUA au fost cele mai clare exemple, în timp ce datele privind cererea din Europa au fost, de asemenea, "provocatoare" pentru prețurile zahărului.

În paralel, producția globală de zahăr rămâne stabilă, în special în Brazilia și India, iar majoritatea fermierilor nu reduc producția în ciuda scăderii prețurilor.

GLP-1 stimulează cererea de alimente bogate în proteine

Efectele GLP-1 asupra pierderii în greutate au stimulat și cererea pentru alimente bogate în proteine, deoarece medicii recomandă proteine suplimentare pentru a proteja masa musculară. Ca urmare, prețul zerului și al altor produse proteice a crescut semnificativ, iar vânzările de brânză de vaci în Marea Britanie au urcat cu 50% față de anul trecut. Industria alimentară se adaptează, concentrându-se pe densitatea nutritivă a produselor, mai degrabă decât pe creșterea volumului, reflectând o schimbare durabilă în comportamentul consumatorilor.

