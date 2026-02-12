Antena Meniu Search
O femeie, lovită pe trecere de un camion în Dej. Şoferul spune că n-a văzut semnul din cauza altuia mai mare

O situaţie incredibilă a provocat un accident teribil în Dej. Un camion a lovit o femeie pe trecere, iar victima a fost transportată în stare gravă la spital. Şoferul spune că n-a văzut indicatorul din cauza altuia mult mai mare, pus chiar în faţa celui de "Trecere de pietoni".

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 15:50
Potrivit primelor informaţii, drumul pe care s-a produs accidentul a fost reabilitat de curând, dar trecerea de pietoni nu a mai fost trasată. Oamenii din zonă au semnalat autorităţilor această problemâ, avertizând chiar că s-ar putea produce o tragedie pentru că şoseaua e una intens circulată.

Şoferul camionului le-a spus poliţiştilor că nu a văzut indicatorul care anunţa o trecere de pietoni din cauza unui alt panou, mult mai mare, care era instalat chiar înaintea celui rutier. Culmea, panoul în cauză nu era unul rutier, ci unul prin care Primăria se lăuda că a reabilitat drumul din fonduri europene.

