Fraţii Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără Carrefour România cu 823 de milioane de euro

Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunţat joi vânzarea unităţii sale din România către Pavăl Holding, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro, scrie Reuters.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 09:29
Fraţii Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără Carrefour România Imagine ilustrativă - Shutterstock

Potrivit Reuters, vânzarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului, iniţiată în 2025 de grupul francez de supermarketuri.

"Grupul îşi continuă transformarea şi se concentrează din nou pe cele trei ţări principale", a declarat CEO-ul Carrefour, Alexandre Bompard, într-un comunicat de presă.

Cele mai mari pieţe ale grupului, din punct de vedere al vânzărilor, sunt Franţa, Brazilia şi Spania.

Vânzarea Carrefour România ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2026.

Pavăl Holding este vehiculul de investiţii al familiei Pavăl, proprietarii Dedeman, liderul naţional în domeniul bricolajului.

Carrefour România operează o reţea de 478 de magazine (55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 de magazine de proximitate şi 30 de magazine discount). Filiala a realizat o cifră de afaceri anuală de 3,2 miliarde de euro, adică aproximativ 3,5% din cifra de afaceri a grupului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

