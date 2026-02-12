Fraţii Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără Carrefour România cu 823 de milioane de euro
Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunţat joi vânzarea unităţii sale din România către Pavăl Holding, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro, scrie Reuters.
Potrivit Reuters, vânzarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului, iniţiată în 2025 de grupul francez de supermarketuri.
"Grupul îşi continuă transformarea şi se concentrează din nou pe cele trei ţări principale", a declarat CEO-ul Carrefour, Alexandre Bompard, într-un comunicat de presă.
Cele mai mari pieţe ale grupului, din punct de vedere al vânzărilor, sunt Franţa, Brazilia şi Spania.
Vânzarea Carrefour România ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2026.
Pavăl Holding este vehiculul de investiţii al familiei Pavăl, proprietarii Dedeman, liderul naţional în domeniul bricolajului.
Carrefour România operează o reţea de 478 de magazine (55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 de magazine de proximitate şi 30 de magazine discount). Filiala a realizat o cifră de afaceri anuală de 3,2 miliarde de euro, adică aproximativ 3,5% din cifra de afaceri a grupului.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰