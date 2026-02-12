SURSE: Nicușor Dan înclină să nu meargă la reuniunea Consiliului pentru Pace. Vizita în SUA, legată de decizie

Președintele Nicușor Dan a luat inițial în calcul să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace creat de Donald Trump, organizată luna aceasta la Washington. Însă, potrivit surselor Observator, în acest moment balanța înclină însă spre a nu merge.

Deși șeful statului ar fi analizat iniţial varianta de a merge la reuniunea din 19 februarie din SUA, în prezent balanța înclină spre a nu merge, au declarat surse politice. Motivul ar fi modul în care este organizat consiliul, potrivit surselor citate. Concret, doar statele care își asumă explicit intrarea în acest format ar urma să fie luate în considerare în mod real, celelalte urmând să aibă un rol marginal.

Sursele citate au mai spus și că o eventuală vizită în Statele Unite este legată și de răspunsul oficial pe care România îl va transmite părții americane, dar și de nivelul de presiune diplomatică exercitat de Washington. În cazul în care SUA vor flexibiliza anumite clauze din carta Consiliului pentru Pace, România și alte state europene ar putea reanaliza poziția și chiar lua în calcul aderarea.

Dacă însă actualele prevederi vor rămâne neschimbate, României i-ar fi imposibil să adere, având în vedere tratatele internaționale deja semnate. În perioada următoare sunt așteptate negocieri și discuții diplomatice.

Amintim că România a fost invitată de SUA pe 8 februarie să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. După primirea invitaţiei, ţara noastră a iniţiat discuţii cu SUA pentru a clarifica compatibilitatea Cartei Consiliului cu angajamentele internaţionale deja asumate.

Poziţia oficială a preşedintelui Nicuşor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, înaintea reuniunii Consiliului European care are loc la Castelul Alden Biesen din Belgia, că nu s-a decis dacă va onora invitaţia lui Donald Trump de a merge la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.

"Suntem încă în discuţii cu partea americană şi obiectul discuţiei este care poate să fie statutul unei ţări care în momentul acesta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică, care este formatul discuţiei şi eventualii observatori - care este rolul lor în această şedinţă? În funcţie de răspunsul părţii americane, decidem dacă să mergem sau să nu mergem", a explicat preşedintele.

Nicușor Dan a menţionat că România poartă discuţii şi cu alte state europene pe acest subiect şi a estimat că decizia va fi luată în cursul acestei săptămâni. "Bineînţeles că stăm de vorbă, dar răspunsul îl dă România. Totul e într-o dinamică, pentru că şi partea americană reconsideră, faţă de răspunsurile pe care le-au primit. Deci probabil că săptămâna asta o să luăm decizia", a spus şeful statului.

Întrebat dacă România nu va lua parte la consiliu, în condiţiile în care ţările cu statut de observator vor avea un rol mai degrabă secund, Nicușor Dan a subliniat că pentru ţara noastră este important să participe, în contextul relaţiilor tradiţionale cu Israel şi cu statele arabe. "Depinde, pentru că, după cum ştiţi, situaţia din Gaza e importantă pentru Europa. România are tradiţional nişte relaţii şi cu Israelul, şi cu ţările arabe din zonă. Deci, e important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii", a spus Nicușor Dan.

El a făcut, de asemenea, referire la o eventuală suprapunere a Cartei ONU cu acest Consiliu pentru Pace. "Acesta este motivul pentru care, până când discuţii - care estimez că vor fi complicate - vor avea loc, noi nu putem să fim altceva decât observatori", a afirmat Nicușor Dan.

Doi aliaţi ai SUA, Polonia şi Italia, au refuzat invitaţia

Varșovia și Roma au anunțat miercuri că nu se vor alătura Consiliului lui Trump. De altfel, mai multe ţări occidentale au adoptat o abordare prudentă. "Ţinând cont de anumite îndoieli la nivel naţional cu privire la forma acestui consiliu, Polonia nu se va alătura, în aceste circumstanţe, activităţii Consiliului pentru Pace, însă vom analiza acest aspect", a declarat premierul Donald Tusk, miercuri, în cadrul unei reuniuni guvernamentale.

"Relaţiile noastre cu Statele Unite au fost şi vor rămâne prioritatea noastră, aşa că, dacă circumstanţele se vor schimba, ceea ce va permite aderarea la activităţile Consiliului, nu excludem niciun scenariu", a mai spus şeful guvernului polonez.

Şi ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a confirmat miercuri că Italia nu se va alătura. "Nu ne putem alătura Consiliului pentru Pace deoarece există o barieră constituţională insurmontabilă în cazul Italiei", a declarat el pentru canalul de ştiri Sky TG24. "Cu toate acestea, dacă trebuie să lucrăm la eforturile de reconstrucţie care vizează asigurarea păcii în Orientul Mijlociu, suntem pregătiţi să o facem", a adăugat el.

Constituţia italiană nu permite ţării să se alăture unei organizaţii conduse de un singur lider. Premierul italian Giorgia Meloni, o apropiată a lui Trump, a declarat luna trecută că i-a cerut acestuia că modifice termenii Consiliului de Pace pentru a permite Italiei să se alăture.

Potrivit surselor Observator, șeful statului are în vedere o vizită în Polonia în luna martie.

