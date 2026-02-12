Tragerea la sorţi UEFA Nations League. România îşi află viitoarele adversare

Antena Meniu Search
Joi, la Bruxelles, are loc tragerea la sorţi a grupelor UEFA Nations League, ediţia 2026-2027, tragere la sorţi ce va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 15:07
Naţionala de fotbal a României urmează să-şi afle, astfel, adversarele pe care le va înfrunta în toamna acestui an, în prima fază a competiţiei.

Echipa noastră va evolua în UEFA Nations League B, după ce şi-a câştigat la pas grupa din UEFA Nations League C, ediţia 2024-2025, grupă din care echipa noastră a făcut parte alături de Kosovo, Cipru şi Lituania.

România a fost repartizată în urna 3 valorică la tragerea la sorţi de joi seara, alături de Slovenia, Georgia şi Irlanda, ceea ce înseamnă că vom evita cele trei formaţii. În schimb, România va da piept cu câte o echipă din celelalte trei urne valorice, componenţa acestora fiind: Urna 1 valorică - Scoţia, Ungaria, Polonia, Israel; Urna 2 valorică - Elveţia, Bosnia Herţegovina, Austria, Ucraina; Urna 4 valorică - Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo.

Cele şase meciuri din faza grupelor se vor disputa în două calupuri. Primele patru meciuri se joacă în perioadele 24-26 septembrie 2026, 27-29 septembrie 2026, 30 septembrie - 3 octombrie 2026, 4-6 octombrie 2026. Ultimele două etape se joacă în perioada 12-14 noiembrie 2026, respectiv în perioada 15-17 noiembrie 2026. Fazele finale ale competiţiei se vor disputa în prima jumătate a lui 2027, fiind foarte probabil ca în joc să fie puse inclusiv bilete la barajul pentru Euro 2028.

În UEFA Nations League A, echipele au fost împărţite astfel: Urna 1 valorică - Portugalia, Spania, Franţa, Germania; Urna 2 valorică - Italia, Olanda, Danemarca, Croaţia; Urna 3 valorică - Serbia, Belgia, Anglia, Norvegia; Urna 4 valorică - Ţara Galilor, Cehia, Grecia, Turcia.

În UEFA Nations League C, echipele au fost împărţite astfel: Urna 1 valorică - Islanda, Albania, Muntenegru, Kazahstan; Urna 2 valorică - Finlanda, Slovacia, Bulgaria, Armenia; Urna 3 valorică - Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Estonia; Urna 4 valorică - Letonia sau Gibraltar, Luxemburg sau Malta, Moldova, San Marino.

În UEFA Nations League D, echipele au fost împărţite astfel: Urna 1 valorică - Azerbaidjan, Lituania, Gibraltar sau Letonia, Malta sau Luxemburg; Urna 2 valorică - Liechtenstein, Andorra.

