Traseul principalului suspect după crima din Vâlcea. A transportat valiza până în Olt, apoi a fugit la Sibiu

Apar noi detalii în cazul crimei din Vâlcea, unde Valentina, o tânără de 28 de ani, a fost ucisă în bătaie de iubitul său, pusă în valiză și aruncată în râul Olt. Anchetatorii au refăcut traseul lui Vlad Bălţăşeanu, principalul suspect, imediat după crimă.

Potrivit surselor din anchetă, imediat după ce și-a dat seama că și-a ucis iubita, Vlad a așezat-o dezbrăcată în valiză, cel mai probabil ca să încapă, a pus-o în mașină și a condus până la barajul Ionești, unde a aruncat-o în râul Olt. De aici, bărbatul a pornit cu mașina direct spre Sibiu, unde a abandonat-o.

Fuga din țară

Ulterior, ar fi apelat la un prieten să îl ducă până în Ungaria pentru că i s-ar fi stricat mașina. Fără să bănuiască nimic, bărbatul l-a transportat. Când a aflat despre anchetă și că este căutat pentru crimă, sibianul s-ar fi prezentat în fața organelor de cercetare penală și le-ar fi povestit anchetatorilor cum l-a ajutat pe suspect să fugă.

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Potrivit informațiilor, polițiștii români, în colaborare cu autoritățile ungare, ar fi verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona în care suspectul ar fi fost lăsat.

Valentina a vorbit ultima dată cu tatăl ei chiar în seara în care a fost ucisă. În casa iubitului ei din Tomșani, Vâlcea se ținea o petrecere.

Tatăl tinerei de 28 de ani este distrus de durere. A sperat până în ultima clipă că o va găsi pe Valentina în viaţă. Fata locuia cu iubitul ei, în casa familiei acestuia din Tomşani, Vâlcea. În seara crimei, au făcut petrecere. A doua zi, fata a dispărut.

Se pare că la petrecere, între Valentina și Vlad a izbucnit o ceartă, iar bărbatul avea să îi devină călău tinerei. A lovit-o cu sălbăticie până i-a provocat moartea. Apoi a calculat totul la sânge, inclusiv cum să scape de autorități. Ancheta continuă, iar individul de 30 de ani a fost dat în urmărire de Poliţia Română. S-a deschis, totodată, un dosar penal pentru omor pe numele lui. Odată ce va fi prins, va fi arestat preventiv.