Unde vezi cine conduce companiile de stat, CV-urile, contractele și câți bani încasează. Site lansat de Guvern

Guvernul a lansat platforma guvernanta.gov.ro , un proiect de transparentizare care centralizează informațiile privind conducerile companiilor de stat.

Platforma include, în premieră, informații despre 121 de companii active aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea unei instituții publice tutelare centrale, precum și despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere în cadrul acestora.

Concret, platforma oferă acces la peste 1.350 de documente publice în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, referitoare la membrii consiliilor de administrație ori supraveghere și directoratul. Dintre acestea, peste 650 sunt CV-urile persoanelor aflate în funcții de conducere și alte peste 600 reprezintă contracte de mandat.

Salariile din companiile de stat

Din informațiile agregate, peste 100 persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Peste 370 persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 lei, 115 încasează venituri între 25.000-50.000 lei, 36 încasează venituri între 50.000 și 100.000 lei, iar o persoană încasează lunar peste 100.000 lei.

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Această inițiativă face parte din efortul amplu de reformă a companiilor de stat și de transparentizare a competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor, un demers necesar pentru buna guvernare și pentru susținerea strategică a poziției României pe plan economic internațional.

"Transparentizarea și deschiderea ușilor spre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor de stat este calea prin care vom reuși să punem corect întrebarea: sunt sau nu utile? Pentru a pune un diagnostic corect unei companii, trebuie să vezi rezultatele acesteia, iar aceste rezultate depind în mare parte de oamenii care iau deciziile-cheie în aceste companii", a declarat viceprim-ministrul Oana Gheorghiu. Platforma poate fi accesată la adresa guvernanta.gov.ro.

Cine este bugetarul care câştigă peste 134.000 de lei

Potrivit platformei lansate de Guvern pentru centralizarea veniturilor din companiile de stat, Bogdan Stelian Mîndrescu este unul dintre cei mai bine plătiți șefi din administrația publică. Acesta are trei funcții în companii de stat și încasează, în total, 134.146 de lei brut pe lună, adică în jur de 25.000 de euro. Este director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, de unde primește 69.348 de lei brut, și membru în consiliile de administrație ale Registrului Auto Român și Autorității Aeronautice Civile Române, pentru care primește 29.538, respectiv 35.260 de lei brut.

Pe locul doi se află Mustafa Sinan, care are, la rândul său, trei funcții în trei companii de stat și are venituri totale de 95.378 de lei brut pe lună. El este director general al Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat și Recipientelor Sub Presiune (CNCIR), funcție pentru care primește 45.232 de lei brut, și membru în consiliile de administrație ale Midia Green Energy și Energonuclear, de unde încasează 25.215, respectiv 24.931 de lei brut.

Din cele 586 de persoane cu funcții de conducere în companiile de stat, 61,4% sunt "neafiliate politic", 20,3% au apartenența "neprecizată", iar restul sunt de la PSD (7,8%), PNL (7,3%), USR (2,9%) și UDMR (0,2%).