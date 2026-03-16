Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 16 martie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 16 martie 2026

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, în raport cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 73.924 dolari sau 64.602 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 74.363 dolari sau 64.985 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.443 dolari sau 60.292 euro.

