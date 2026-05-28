După ani în care înghețul și vremea capricioasă au dat peste cap livezile, cireșele şi-au luat revanşa. Anul acesta, pomii s-au încărcat zdravăn, iar pofticioșii au, în sfârșit, motiv să dea fuga în grădini. În multe locuri, putem să ne culegem singuri fructele direct din pom. Cine îşi suflecă mânecile şi le adună singur plăteşte cu cinci lei mai puţin pe kilogram.

La nici 50 de kilometri de Capitală, într-o livadă din Izvoarele, ziua începe cu oamenii deja la treabă: curăță și culeg cu grijă cireșele care anul acesta au făcut pomii să dea pe dinafară. Crengile sunt încărcate ochi.

Sunt peste 7.000 de cireși în această livadă. Anual, într-o livadă se pot produce aproape 40 de tone de cireșe. Cei care vor să vină să și le culeagă singuri plătesc 25 de lei pentru un kilogram. Dacă le vor deja culese, prețul ajunge la 30 de lei kilogramul.

”Avem patru soiuri de cireși, două timpuri și două târzii, alese pe decade diferite de coacere”, spune Bogdan Gelu, proprietar livadă.

Articolul continuă după reclamă

Anul trecut, livada a fost la pământ. Bogdan a simţit pierderile.

”A fost un an în care am avut daună totală, am fost afectat 100% nu am produs absolut niciun kilogram de cireașă”, spune Bogdan Gelu, proprietar livadă.

Acum însă, pomii și-au revenit spectaculos, iar livada e din nou pe rod. Doar că succesul nu vine fără muncă.

”În perioada asta, mai ales acum când ne-am apucat de cules. Munca începe de 5 dimineaţa când luptăm cu păsările, dăunătorii. E putin spus zi lumină. De la 5 dimineaţa până la 10 seara”, spune Bogdan Gelu, proprietar livadă.

Și nu doar pofta de fructe îi aduce pe oameni printre cireși. Mulți vin după ceva mai greu de găsit în supermarket: gustul copilăriei.

”Cireşele de aici au fix gustul copilăriei. Pot să spun că cele din comerţ pe care le-am cumpărat, adesea nu au acel gust dulce şi siropos cu care am fost obişnuiţi”, spune Diana.

În piețe însă, pofta se mai lovește și de prețuri. Comercianții spun că sunt cireșe din belșug, dar și costurile au crescut.

”E producţie record, dar şi preţul e tot record”.

”E mai greu, dar sperăm să treacă timpul şi să înceapă să scadă. Am înţeles că este record la cultură anul ăsta, dar să vedem să înceapă mai în forţă”, spun comercianții.

Acum, în multe piețe, kilogramul de cireșe se vinde cu 20 până la 25 de lei.

”Sunt foarte scumpe. Săptămâna trecută erau 30,25, acum sunt pe la 20. Tot scumpe sunt. Veneam şi anul trecut. Pe vremea asta le luam cu 6-7 lei”, spun clienții.

Și chiar dacă România are livezi pline anul acesta, tot nu ne ajung cireșele. Numai anul trecut, românii au cumpărat peste 5.300 de tone din Grecia și Bulgaria. Pentru care au plătit proape 13 milioane de euro

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰