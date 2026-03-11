Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 11 martie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 11 martie 2026.

de Cristi Ioniţă

la 11.03.2026 , 13:29
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 69.531 dolari sau 59.953 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 71.751 dolari sau 61.821 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 72.814 dolari sau 62.556 euro.

