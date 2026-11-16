Cargo cu grâu, plecat din Tulcea, răsturnat în apele Bulgariei. Ar fi fost lovit de drone: marinarii, salvaţi

Un cargou încărcat cu 3.000 de tone de grâu, plecat din Tulcea spre Egipt, s-a răsturnat în Marea Neagră, în largul Bulgariei. Toți cei 12 marinari au fost salvați. Unul dintre membrii echipajului susține că nava a fost lovită de două drone navale, potrivit presei bulgare care publică şi imagini cu aparatele fără pilot. Nu este clar de ce căpitanul navei a ales un traseu în afara apelor teritoriale ale României și Bulgariei.

Cargo cu 3.000 de tine de grâu, plecat din Tulcea, răsturnată în apele Bulgariei. Ar fi fost lovită de drone - maritime.bg

Nava BETUL 8, aflată sub pavilion somalez, are un echipaj format din 12 marinari și transporta aproape 3.000 de tone de grâu în vrac de la Tulcea către Egipt. Nava a transmis un semnal SOS după ce a fost lovită de două drone navale, la circa 40 de mile marine de Capul Kaliakra, în zona economică exclusivă a Bulgariei, dar în afara apelor teritoriale.

Unul dintre marinarii salvați a declarat că nava a fost atacată de două drone maritime

După ce a transmis, în jurul orei locale 9:00, un semnal SOS prin care anunța că se scufundă, în ajutorul echipajului au fost trimise două nave bulgare, una românească și una turcească din cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. În cele din urmă, două elicoptere i-au recuperat pe cei 12 membri ai echipajului. Căpitanul are o rană minoră la cap.

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Unul dintre marinarii salvați a declarat că nava a fost atacată de două drone maritime. Echipajul a furnizat presei bulgare imagini cu dronele navale care au lovit nava. Dronele au aceleași marcaje vizuale ca cele care au lovit nava CONTSHIP JET pe 28 octombrie. Maritime.bg scrie că nu este clar de ce căpitanul a ales un traseu în afara apelor teritoriale ale României și Bulgariei.

Operațiunile au fost coordonate de Directoratul General pentru Acțiuni de Salvare de Urgență din cadrul Agenției Executive pentru Administrația Maritimă.