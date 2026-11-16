Sunt milionar, ce fac cu banii? Întrebarea de pe buzele îmbogăţiţilor peste noapte, din domeniul AI

Noii milionari din industria AI caută "sfetnici" din domeniul financiar. Nu pentru investiţii, nu pentru a lăsa moşteniri uluitoare, ci pentru... donaţii uriaşe, arată Wall Street Journal.

Unii miliardari AI îşi donează mare parte din avere unor instituţii caritabile - Profimedia

În principal, vorbim de tineri aflaţi între 20 şi 30 de ani, care s-au trezit cu averi uriaşe, obţinute din acţiuni, participaţii în companii şi listări la bursă. Dacă milionarii tradiţionali se gândeau întâi la consolidarea averii şi ce moştenire să lase urmaşilor, cei tineri vor să folosească o parte importantă din averea lor pentru a face bine societăţii. Că este doar o mişcare de PR sau chiar doresc să pună umărul la dezvoltarea societăţii, rămâne de văzut.

Potrivit WSJ, pe lângă această dorinţă filantropică, milionarii din sfera AI sunt conştienţi că Inteligenţa Artificială poate face ca multe locuri de muncă să dispară. Drept urmare, simt că au responsabilitatea morală de a compensa aceste efecte.

Cum munca le ocupă timpul, au nevoie de ajutorul unor consultanţi financiari pentru a-şi duce planul la bun sfârşit. Consultanţi open-minded, care să nu lucreze cum o făceau cu clienţii lor tradiţionali. Clienţii vor să îşi alinieze investiţiile cu valorile personale şi să măsoare impactul social al banilor donaţi. Cine nu îi poate ajuta cu asta este tăiat de pe lista de colaborare.

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Filantropii AI. De la board-ul Anthropic, până la directorul Adonis

Exemplu stă Akash Magoon, directorul general al start-up-ului AI Adonis. Are 30 de ani, e necăsătorit şi adept al sikhismului, o religie din Punjab, India. Filonul său moral şi religios l-a împins pe drumul filantropiei. Povesteşte cum a fost invitat de un mare trust bancar să colaboreze cu ei, însă nu s-a lăsat convins.

Iar Magoon nu e singurul. Cei șapte cofondatori ai Anthropic și-au luat angajamentul de a dona 80% din participațiile lor la companie în scopuri caritabile. În plus, documentele pregătitoare pentru listarea companiei la bursă descriu un program prin care angajații vor putea dona către organizații caritabile o parte din acțiunile primite prin programele de remunerare.

Și OpenAI oferă un mecanism de sprijin pentru donații, printr-un parteneriat cu furnizorul de fonduri Daffy.

Un nou job: consultanţii financiari care te învaţă să îţi donezi averea

Julia Reed este directorul naţional pentru consultanţă filantropică în cadrul DAFgiving360. Explică, pentru WSJ, că această generaţie de oameni bogaţi este interesată să schimbe în bine viaţa unor comunităţi, cu rezultate vizibile încă din timpul propriei vieţi.

Consultanții în filantropie avertizează că nu trebuie presupus că această creștere a averilor va conduce automat la o explozie imediată a donațiilor. Până acum, doar câțiva fondatori din industria AI au făcut donații filantropice foarte mari. Cu atât mai puțin există exemple numeroase de donații importante din partea angajaților de nivel mediu din companiile de software. Cu toate acestea, consultanții spun că filantropia reprezintă o aspirație comună pentru această nouă categorie de clienți. Unul dintre motive este cultura organizațională a unor companii precum Anthropic.

Interesul pentru filantropie a avantajat firmele de consultanță financiară care și-au construit deja reputația în jurul investițiilor responsabile și al valorilor personale ale clienților. Un exemplu este OneWell, o firmă care declară că oferă servicii clienților preocupați de valorile și impactul investițiilor lor. Potrivit lui Amir Memon, managing partner al companiei, consultanții OneWell au ajutat trei clienți să-și unească resursele și să creeze o fundație comună. Aceștia au pus laolaltă zeci de milioane de dolari.

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