Admiterea la liceu se schimbă din 2027. Elevii ar putea da două probe în plus pentru liceul dorit

Admiterea la liceu se schimbă pentru elevii care intră în clasa a VIII-a în septembrie 2026 și vor susține examenul de admitere în vara anului 2027. Pe lângă examenul principal, unele licee ar putea organiza propriul concurs de admitere, cu două probe suplimentare.

Potrivit proiectului Ministerului Educației, prezentat de Consiliul Național al Elevilor, concursul nu va fi obligatoriu pentru toate liceele. Unitățile de învățământ care aleg să organizeze un astfel de examen vor putea ocupa prin concurs cel mult jumătate dintre locurile unei specializări. Restul locurilor vor fi ocupate prin repartizarea computerizată.

Astfel, un elev nu va fi obligat să susțină două probe suplimentare pentru a participa la admitere. Concursul va putea fi organizat doar de unitățile de învățământ care aleg această variantă.

Cum poate elevul să participe la concursul organizat de liceul doritla

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Pentru a putea participa la concursul organizat de un liceu, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele Evaluării Naționale. După afișarea rezultatelor finale ale Evaluării Naționale, candidații vor putea susține două probe suplimentare, stabilite în funcție de profilul și specializarea pentru care optează.

Subiectele pentru aceste probe ar urma să fie unice la nivel național, iar fiecare liceu va stabili cât vor conta rezultatele concursului în media finală de admitere. Pentru specializarea matematică-informatică, liceele vor putea alege dintre matematică, informatică și fizică. La științele naturii, disciplinele posibile sunt biologia, chimia și fizica.

Pentru filologie, pot fi alese limba română, o limbă modernă sau latina, iar pentru științe sociale, geografia, istoria sau educația socială.

Astfel, un elev care își dorește să intre la un liceu care organizează concurs propriu ar putea avea, în funcție de profil și de opțiunea unității de învățământ, două examene suplimentare de susținut după Evaluarea Națională.

Noua variantă nu elimină Evaluarea Națională. Media obținută la examen va continua să fie folosită la repartizarea computerizată.

În cazul liceelor care organizează concurs propriu, rezultatele celor două probe suplimentare vor putea conta în stabilirea mediei finale de admitere, în proporția stabilită de fiecare liceu.

Ce se întâmplă dacă elevul ia notă mică la examenul de concurs

Un rezultat slab la concurs nu înseamnă automat că elevul pierde orice șansă de a ajunge la liceu. Dacă nu participă la concurs sau nu ocupă unul dintre locurile scoase la concurs, elevul poate merge mai departe la repartizarea computerizată, potrivit regulilor stabilite pentru admiterea în liceu.

Media claselor V-VIII nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere. Ea va putea fi însă folosită ca prim criteriu de departajare atunci când doi elevi au aceeași medie la Evaluarea Națională.

Noile reguli îi vizează pe elevii care intră în clasa a VIII-a în septembrie 2026 și vor susține admiterea la liceu în vara anului 2027.

Documentele sunt însă, în acest moment, în stadiul de proiect. Metodologia și calendarul admiterii pentru 2027 se află în etapa de consultare, astfel că unele prevederi se pot modifica înainte de aprobarea formei finale.