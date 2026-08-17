Cine a spus că la munte distracția este numai pe poteci se înşeală. În aceste zile toride apa îi răcorește pe turiști la fel de bine ca o pădure deasă de brad. E motivul pentru care cel mai mare parc acvatic din centrul țării este ticsit.

Claudiu Loghin, reporter Observator: Suntem la munte. Tâmpa şi Postăvarul sunt doar cele mai apropiate forme de relief înalte şi totuşi distracţia este la ea acasă în adevăratul sens al cuvântului în cel mai mare parc acvatic din centrul ţării.

Pentru unii, singura modalitate de a înfrunta căldura, dar şi de a se bucura de relaxare este la parcul acvatic.

"Pentru că ne răcorim, pentru că ne putem distra să ne bălăcim, putem face mai multe lucruri. E bine, ne place, venim destul de des. Cu un copil nu e aşa relaxantă, dar e plăcută atmosfera, e în regulă", a declarat o mamă.

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"Pentru distracţie am venit. E foarte relaxant, e apă caldă, e distracţie, e soare, suntem cu prietenii, cu nepoţica", a spus o femeie.

"Ca să ne relaxăm un pic. Nota 10! Tot timpul mi-a plăcut să venim aici la paradisul", a spus un turist.

Parcul are șase piscine interioare, piscine în aer liber, două tobogane interioare, cinci tobogane exterioare, saune, jacuzzi, grotă de relaxare și un traseu de râu leneș.

"În aceste zile mai călduroase aşteptăm în jur de 2000-3000 de turişti, complexul nostru oferă o combinaţie între sport şi relaxare, avem zona de wellness, saune, jacuzzi, masaj, salon de relaxare. Oferim facilităţi şi pentru copii, tobogane, avem şi tobogane exterioare, piscine, dacă vremea ne ajută avem zonă cu şezlonguri", a declarat Laura Iscu, reprezentant parc.

O zi de distracție în parc costă 110 lei pentru adulți și 45 de lei pentru copii.