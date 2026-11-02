Preţul unui bitcoin astăzi, luni 2 noiembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 2 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este la un nivel asemănător cu nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 69.614 euro sau 77.938 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 70.215 euro sau 78.611 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 71.574 euro sau 80.142 dolari.