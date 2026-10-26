Drumul dintre Tibbitt şi Contwoyto, considerat a fi cel mai lung drum de gheaţă din lume, nu va mai fi construit. Astfel, celebrul traseu din nordul Canadei dispare după 50 de ani, iar motivul nu are legătură cu încălzirea globală.

Dispare cel mai lung drum de gheaţă din lume. Pierderi uriaşe pentru şoferi - Profimedia

Traseul dintre Tibbitt şi Contwoyto a devenit cunoscut în întreaga lume prin prisma documentarelor despre şoferii de camioane care străbat distanţa de 400 de kilometri în condiţii extreme. Potrivit Financial Post, motivul este legat de închiderea minelor de diamante din zonă, nu de încălzirea globală.

Lovitură financiară pentru şoferii de camioane

Drumul a fost amenajat pentru prima dată în 1982 pentru a face legătura între oraşul Yellowknife şi patru mine de diamante din zonă. Acum, trei dintre aceste mine au fost închise deja, iar cea de-a patra ar urma să se închidă anul viitor. Pentru economia Canadei, impactul este uriaş. În perioada 1996-2022, companiile miniere care exploatau aceste mine au cheltuit peste 18,3 miliarde dolari, bani acordaţi diferitelor firme din regiune care asigurau bunuri şi servicii pentru buna funcţionare a zonei.

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Şi pentru şoferii de camioane care tranzitau zona pentru a facilita schimbul de produse dispariţia drumului de gheaţă reprezintă o lovitură financiară uriaşă. Scott Yuill, spre exemplu, şi-a dezvoltat o mică afacere de transport având 3 camioane de mare tonaj care circulau în acea zonă. Yuill spune că în cele doar câteva luni cât exista drumul de gheaţă cele 3 camioane îi aduceau 240.000 de dolari. Acesta era profitul lui după ce achita toate taxele şi impozitele, plus toate cheltuielile legate de mentenanţa vehiculelor.

Autorităţile din zonă spun că drumul dintre Tibbitt şi Contwoyto ar putea fi redeschis la un moment dat, dar doar pentru câteva luni şi doar pentru a putea fi recuperate echipamentele miniere rămase în minele de diamante închise.