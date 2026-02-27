Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 27 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 27 februarie 2026.

de Cristi Ioniţă

la 27.02.2026 , 15:33
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 66.025 dolari sau 55.950 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 68.137 dolari sau 57.740 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 67.905 dolari sau 57.543 euro.

