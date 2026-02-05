Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 5 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 5 februarie 2026.

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 07:14
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 5 februarie 2026 Preţul unui bitcoin astăzi, joi 5 februarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este scădere masivă, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 70.788 dolari sau 60.035 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 76.638 dolari sau 64.997 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 84.074 dolari sau 71.303 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pret bitcoin astazi pret bitcoin 5 februarie evolutie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: &#8220;M-am gândit să îi dau în judecată&#8221;
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Mesajul lui Donald Trump pentru România, transmis de Ambasada SUA
Mesajul lui Donald Trump pentru România, transmis de Ambasada SUA
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi planificat deja concediul de vară?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, joi 5 februarie 2026