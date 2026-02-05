Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 5 februarie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 5 februarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este scădere masivă, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 70.788 dolari sau 60.035 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 76.638 dolari sau 64.997 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 84.074 dolari sau 71.303 euro.

