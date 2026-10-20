Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 20 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 20 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 386.231 lei sau 72.431 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 393.920 lei sau 73.907 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 396.102 lei sau 74.252 euro.