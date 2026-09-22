Scandal uriaş. Ungaria refuză să facă în ţară depozite de petrol pentru Ucraina, ferite de atacurile Rusiei

E din nou scandal uriaș între Ungaria și Ucraina. După ce Budapesta a refuzat să facă parte din noul format C8 "Carpathian Eight", care reunește și România, premierul Peter Magyar a anunțat că, atât timp cât se află la putere, în țara sa nu va fi construit niciun depozit pentru petrolul ucrainean.

Compania ucraineană de stat Naftogaz a anunțat duminică, 20 septembrie, că a semnat cu compania ungară MOL un memorandum pentru construirea, pe teritoriul Ungariei, în apropierea frontierei cu Ucraina, a unor depozite de produse petroliere destinate pieţei ucrainene. Ideea este ca o parte din stocuri să fie păstrată în afara țării ca să fie ferită de atacurile rusești, potrivit oficialilor de la Kiev, citaţi de agenţia Ukrinform.

Ungaria: Budapesta nu va permite construirea depozitelor de petrol pentru Ucraina

Doar că, a doua zi, luni, Peter Magyar a respins public proiectul și a acuzat MOL că a negociat cu partea ucraineană fără consultarea guvernului. Premierul maghiar a declarat că asemenea depozite ucrainene nu vor fi construite în Ungaria cât timp guvernul său este la putere, relatează nepszava.hu.

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În plus, şeful guvernului de la Budapesta susține că MOL a început negocierile cu Naftogaz privind depozitele de petrol din Ungaria încă în timpul guvernului Orban. Magyar spune că MOL ar fi trebuit să țină cont de poziția guvernului ungar înainte de a negocia cu partea ucraineană, pentru că statul maghiar deține 25% din companie.

Peter Magyar acuză MOL că nu l-a anunţat despre plan

Potrivit presei ungare, MOL a răspuns că discuțiile sunt într-o fază foarte preliminară, motiv pentru care guvernul nu fusese încă informat. Totodată, MOL susține că memorandumul de înțelegere semnat cu Naftogaz este în conformitate cu practica internațională care spune că statele europene își acordă reciproc sprijin pentru stocarea rezervelor strategice de petrol și a altor hidrocarburi.

MOL Group depozitează deja în Ungaria produse petroliere care fac parte din rezervele strategice ale unor țări din Uniunea Europeană, dar și din afara UE. Potrivit companiei, în prezent sunt analizate condițiile tehnice, fezabilitatea financiară, precum și problemele de mediu, siguranță și reglementare.

Kievul a taxat imediat poziția guvernului de la Budapesta și l-a acuzat, mai mult sau mai puțin direct, pe Peter Magyar că duce, de fapt, aceeași linie de blocare și izolare a lui Viktor Orban, deși în campanie i-a criticat politica.

"O altă evoluție surprinzătoare o reprezintă declarațiile care pun sub semnul întrebării cooperarea directă, pragmatică și reciproc avantajoasă dintre companiile energetice ucrainene și maghiare, convenită printr-un memorandum bilateral. Ori de câte ori politica intervine în afaceri pragmatice, nu rezultă nimic bun. Ceea ce auzim în ultima vreme de la Budapesta ne lasă nedumeriți. Se pare că, deși Viktor Orbán nu mai este la putere, politicile sale de obstrucționism și izolaționism continuă să prospere", a transmis pe X ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga.

Ungaria a anunțat că nu se va alătura inițiativei C8, formatul "Carpatic" al lui Zelenski

Premierul Ungariei a mai anunțat ieri că Ungaria nu a acceptat să fie membră a "Carpathian Eight", un format inițiat de Ucraina pentru consolidarea cooperării între țările din regiunea Carpaților.

Magyar a spus că Budapesta a primit din partea Ucrainei o invitație de a se alătura "Carpathian Eight", însă a refuzat-o din motive pe care le consideră justificate.

"Am fost invitați și, din motive întemeiate, nu ne-am dus", a declarat el, subliniind că Ungaria "nu participă la acest format". Magyar nu a explicat care sunt motivele refuzului.

Amintim că, pe 18 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat crearea unui nou format de cooperare, "Carpathian Eight", care reunește Ucraina și șapte țări europene, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria și Ungaria, precum și Uniunea Europeană, în ansamblu.

După summitul inaugural, Ucraina, Austria, Polonia, România, Serbia și Slovacia au adoptat o declarație finală. Ungaria a fost reprezentată la summit de adjunctul ambasadorului său în Ucraina.

Doar Ucraina, România, Serbia și Polonia au fost reprezentate la nivel înalt, țara noastră de președintele Nicușor Dan, Serbia de președintele Aleksandar Vucic și Polonia de premierul Donald Tusk.

Din partea Cehiei a participat doar vicepreședintele Senatului, iar Austria a trimis-o pe președinta Consiliului Federal. Premierul slovac Robert Fico și-a anulat deplasarea din motive medicale, iar în locul lui a fost trimis un secretar de stat în Ministerul de Externe.