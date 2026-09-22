Sarah Rizea, o tânără de origine română este noua Miss Italia 2026. Tânăra este sportivă la echipa națională de înot artistic a Italiei.

Sarah Rizea are 18 ani și a concurat la Miss Italia după ce a câștigat titlul de Miss Liguria.

"Chiar şi acum simt nişte emoţii puternice. Nu ştiu cum să explic ceea ce simt, mai întâi trebuie să realizez. Sunt foarte mulţumită de parcursul pe care l-am avut. Abia aştept să descopăr ce mă aşteaptă mai târziu. Sunt entuziasmată!", a declarat Sarah Rizea.

Părinţii tinerei sunt români stabiliţi în Italia. Marian este tâmplar iar Alina lucrează la Poliţia din Savona. Restul familiei a rămas în România. Iar Sarah nu şi-a uitat originile.

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Ea s-a născut la Moncalieri, lângă Torino, pe 8 noiembrie 2007 și din 2019 locuiește în Liguria.

Tatăl ei, Marian, este tâmplar, iar mama, Alina, lucrează la Biroul de imigrare al Poliției din Savona.

Sarah Rizea este o sportivă de succes. A început să înoate la 8 ani, într-un bazin din Torino, și apoi a început să facă sport de performanță. Ea a debutat în lotul național de înot artistic al Italiei în 2021, scrie Corriere della Sera.

"Da, cred că sunt aproape 100 de medalii. Le-am numărat o dată dar nu mai ştiu exact. Există titluri regionale din perioada când eram mică. Apoi, pe măsură ce am crescut, titluri naţionale, internaţionale şi aşa mai departe", a declarat tânăra.

Sportivă de performanță

La 11 ani s-a mutat cu familia în Vado Ligure, provincia Savona, unde locuiește și acum. La Miss Italia a concurat cu titlul de Miss Liguria.

S-a apucat serios de sportul de performanță și a debutat în lotul național în 2021. „Îmi amintesc emoția de nedescris și lacrimile de bucurie din prima convocare”, a povestit ea.

În vitrina cu medalii a româncei devenit Miss Italia se află una de argint obţinută în proba mixtă de la Campionatele Europene din 2024 şi două de bronz câştigate la Mondiale de juniori din 2024 şi 2025. Rezultatele i-au adus şi convocarea în echipa naţională a Italiei la Campionatele Europene de la Paris din acest an. ​