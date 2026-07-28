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Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 28 iulie 2026

Preţul unui bitcoin este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă Preţul unui bitcoin este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.07.2026, 12:28 | Modificat la 28.07.2026, 12:31

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 28 iulie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 63.372 dolari sau 55.603 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 65.604 dolari sau 57.561 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 66.666 dolari sau 58.414 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator
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