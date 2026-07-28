Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 28 iulie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 28 iulie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Preţul unui bitcoin este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 63.372 dolari sau 55.603 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 65.604 dolari sau 57.561 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 66.666 dolari sau 58.414 euro.