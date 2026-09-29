Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 29 septembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 29 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 83.937 dolari sau 74.049 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 84.186 dolari sau 74.269 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 86.455 dolari sau 76.271 euro.