Opoziția din Republica Moldova încearcă să o suspende din funcție pe Maia Sandu. Demersul a fost anunțat de deputatul Ion Chicu care o acuză pe șefa statului de încălcarea Constituției și a legilor țării.

Potrivit TV8.md, inițiativa a fost semnată de 46 din 101 de deputați și a fost înregistrată la Secretariatul Parlamentului, pentru a fi examinată cât mai urgent în plen.

Opoziția susține că Maia Sandu ar fi încălcat Constituția și legile țării și critică modul în care aceasta și-ar fi exercitat atribuțiile pe parcursul mandatului.

"Constatăm degradarea semnificativă a situației generale din țară pe plan social, economic și politic, inclusiv în comparație cu situația de la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului din 8 iunie 2019. Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separației puterilor în stat și prin arogarea abuzivă de către președinte a competențelor celorlalte ramuri ale puterii de stat", a declarat Chicu într-o conferință de presă.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit deputatului din opoziție, Maia Sandu s-ar face responsabilă de uzurparea puterii în stat prin subminarea democrației și a principiului separației puterilor. Totodată, aceasta este acuzată de atentare la suveranitatea și integritatea teritorială a țării, de încălcarea obligației de imparțialitate politică și de nerespectarea drepturilor omului.

Opoziția îi mai impută presupuse nereguli privind declararea averii și intereselor, precum și modul în care și-ar fi exercitat atribuțiile legate de grațiere, acordarea cetățeniei și coordonarea activității Serviciului de Informații și Securitate.

"Pledăm pentru restabilirea supremației legii și respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor", a menționat Chicu.

De partea cealaltă, Președinția a transmis că Maia Sandu are „mandatul încredințat de cetățeni, pe care îl onorează cu toată responsabilitatea”. Instituția a subliniat că inițierea unei proceduri de suspendare este un drept prevăzut de Constituție.

În luna august, Maia Sandu a calificat drept "ipocrizie" intenția lui Ion Chicu de a o demite și i-a acuzat pe susținătorii inițiativei că ar fi acționat anterior împotriva independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

"Federația Rusă nu s-a împăcat cu rezultatele alegerilor din ultimii ani și în continuare încearcă să distrugă tot ce avem noi aici și ce-am reușit, ca să consolidăm suveranitatea, așa încât deciziile să se ia la Chișinău și nu la Moscova. Asta este doar un exemplu de acțiune din partea celor care lucrează pentru interesele Moscovei și care cred că pot să folosească aceste interese ca să ajungă ei la putere", declara şefa statului, potrivit TV8.md.

Ce prevede Constituția

Procedura de suspendare a președintelui este prevăzută la articolul 89 din Constituția Republicii Moldova. Potrivit textului constituțional, șeful statului poate fi suspendat în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, iar suspendarea trebuie aprobată cu votul a două treimi dintre deputați. Propunerea poate fi inițiată de cel puțin o treime dintre deputați.

Dacă propunerea de suspendare este aprobată, în cel mult 30 de zile trebuie organizat un referendum pentru demiterea președintelui.

În actuala configurație parlamentară, opoziția nu dispune singură de cele două treimi necesare pentru suspendarea șefei statului, iar PAS și-a exprimat anterior susținerea pentru Maia Sandu.