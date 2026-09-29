FT confirmă dezvăluirile WSJ: presiunile ca România să cumpere gaze americane și căderea Guvernului Bolojan

Financial Times comentează azi pe larg scandalul politic de la București și acuzațiile de interferență în politica românească din partea ambasadoarei lui Donald Trump în Grecia. Surse citate de cotidianul britanic confirmă că Kimberly Guilfoyle a făcut presiuni pentru ca România să cumpere cantități mari de gaze americane și leagă disputa privind aceste achiziții de decizia PSD de a da jos guvernul în luna mai.

Kimberly Guilfoyle, numită de Donald Trump anul trecut ambasador al SUA în Grecia. Este fosta logodnică a lui Donald Trump Jr. și fosta soție a guvernatorului Californiei, Gavin Newsom - Profimedia

"Ambasadoarea lui Donald Trump în Grecia provoacă un scandal politic în România" este titlul materialului în care jurnaliștii britanici comentează urmările și împrejurările declarațiilor făcute de Kimberly Guilfoyle, fostă logodnică a fiului lui Donald Trump, numită anul trecut ambasador al SUA în Grecia.

Sursele Financial Times confirmă dezvăluirile făcute de cotidianul american Wall Street Journal, care a relatat săptămâna trecută că Guilfoyle a spus în martie că "putem face asta în orice ţară vrem. Putem face asta şi aici", iar declarația ar face referire la prăbușirea coaliției de guvernare din România.

Gazul american, Coridorul Vertical și căderea Guvernului Bolojan

Guilfoyle a vorbit despre România în acești termeni pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale la Ambasada SUA din Atena, la care au participat politicieni, angajați ai ambasadei și cadre militare, a declarat pentru FT o persoană familiarizată cu situația.

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După cina de la Atena, Guilfoyle a călătorit la București, unde s-a întâlnit, la sfârșitul lunii martie, cu membri ai Partidului Social Democrat, printre care liderul partidului, Sorin Grindeanu, și ministrul Energiei de la acea vreme, Bogdan Ivan. Nu este clar dacă ambasadoarea i-a sfătuit să se retragă din coaliția de guvernare, subliniază Financial Times.

Două persoane familiarizate cu discuțiile respective au spus pentru FT că Guilfoyle s-a dus la București pentru a promova așa-numitul Coridor Vertical, un coridor de gaze din Grecia până în Ucraina, care trece prin Bulgaria și România, și a făcut presiuni ca România să cumpere cantități semnificative de gaz natural lichefiat din SUA.

Deși Ilie Bolojan, premierul demis între timp, susținea proiectul coridorului de gaze, el a refuzat să cumpere cantități mult mai mari de gaze naturale lichefiate din SUA, deoarece România dispune de resurse proprii importante, mai spun sursele citate de FT.

PSD nu s-a înțeles cu Bolojan pe această problemă, iar aceasta a fost una dintre cauzele pentru care partidul s-a retras, în cele din urmă, din coaliția de guvernare, au adăugat sursele citate.

România a încercat să reintre în grațiile administrației Trump

Jurnaliştii britanici amintesc că PSD și AUR cultivă relații cu Donald Trump și au votat împreună pentru a doborî guvernul Bolojan în luna mai.

Financial Times subliniază şi că România a încercat să reintre în grațiile administrației Trump, care a dat-o exemplu în 2025 ca fiind o țară nedemocratică, după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 din cauza unor presupuse ingerințe rusești.

România este fără guvern cu puteri depline de 5 luni, iar criza politică a costat țara miliarde de euro, bani PNRR pierduți, în timp ce marile agenții de rating spun că datoria suverană a țării se află în pragul nivelului "junk", sub categoria recomandată investițiilor. S&P urmează să anunțe vineri decizia privind ratingul României.

Dacă Siegfried Mureșan, propus premier, nu primește miercuri votul Parlamentului, președintele Nicușor Dan poate cere social-democraților să formeze un guvern sau poate convoca alegeri anticipate, deși a spus clar că vrea să le evite, deoarece România nu își poate permite o nouă perioadă de instabilitate politică, mai amintește FT.

Sorin Grindeanu a respins acuzațiile că ar fi existat o înțelegere cu SUA.