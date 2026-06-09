Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 9 iunie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 9 iunie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de ziua precedentă - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 63.257 dolari sau 54.825 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 64.166 dolari sau 55.612 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 66.667 dolari sau 57.835 euro.