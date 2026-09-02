Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 2 septembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 2 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 77.594 dolari sau 66.909 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 78.754 dolari sau 67.909 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 78.725 dolari sau 68.001 euro.