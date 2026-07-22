Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 22 iulie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 22 iulie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 65.787 dolari sau 57.682 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 66.890 dolari sau 58.649 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.476 dolari sau 56.634 euro.