Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 4 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 4 februarie 2026.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 07:06
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 76.382 dolari sau 64.642 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 78.932 dolari sau 66.800 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 88.984 dolari sau 75.153 euro.

