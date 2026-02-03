Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 3 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 3 februarie 2026.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 08:34
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 78.500 dolari sau 66.293 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 79.151 dolari sau 67.025 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 89.083 dolari sau 75.647 euro.

