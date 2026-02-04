Valul de ger care a cuprins România aduce un real ajutor pentru turismul montan şi în acelaşi timp o bucurie pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Temperaturile sunt suficient de scăzute pentru ca zăpada artificială să poată fi produsă chiar și pe timpul zilei. Însă specialiştii avertizează că asta nu înseamnă doar pârtii mai bune, ci și riscuri pentru cei care schiază printre norii de zăpadă artificială.

Minus patru grade Celsius este temperatura în care la munte poate "ninge" din tunuri sau lăncii. Iar în masivul Postăvaru, temperatura a fost de minus cinci grade Celsius, așa că zăpada n-a mai căzut din cer, ci din instalațiile montate pe marginea pârtiilor.

Tunurile pentru zăpadă artificială pulverizează foarte fin apa pompată la presiune mare, iar rezultatul este un nor de zăpadă care se depune pe suprafaţa de alunecare chiar şi pe timpul zilei şi încetineşte viteza de coborâre a schiorilor şi snowboarderilor.

"Mă bucur că au dat drumul la tunuri pentru că se anunţă călduri de la finalul săptămânii şi cât e posibil să facă zăpadă ţină mai mult sezonul", spun turiştii.

Totuşi turiştii sunt avertizaţi să fie precauţi când se aventurează pe pârtii.

"Unde tunurile bat exact în pârtie se adună zăpezi de zăpadă. În zonele respective trebuie să meargă foarte atent, să reducă mult viteza, să nu bruscheze schiurile pentru a nu solicita suplimentar articulaţile şi neapărat să poarte ochelari de protecţie", spune Cătălin Petrescu, Salvamont Poiana Braşov.

"Sunt locuri unde se formează zăpadă mai multă şi atunci riscul de a-ţi agăţa schiul sau de a te şicana este foarte mare".

"Zăpada artificială este puţin mai aspră, asta este senzaţia pe care o simţi. Mai repede poţi s-o simţi (senzaţia că zăpada e aspră) zic eu la viteză mai mare pentru că e vorba de comportamentul schiului, iar în momentul în care mergi cu viteză mai mare e chestie de fineţe".

"Ochelarii sunt foarte importanţi, au o lentilă heleomată care se închide şi se deschide în funcţie de lumina de afară", spun turiştii.

Turiştii care se află acum în Postăvaru se pot bucura de mai multe pârtii de schi, iar toate instalaţiile pe cablu importante sunt şi ele deschise.

