Preţul unui bitcoin astăzi, luni 2 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 2 februarie 2026.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin a scăzut cu mult sub nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 75.861 dolari sau 64.011 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 79.117 dolari sau 66.759 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 88.155 dolari sau 74.439 euro.

